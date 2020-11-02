Emma Starletto　釋放好色本性

正所謂人不可以貌相，呢句話套用喺美國青春脫星Emma Starletto身上，就最合適不過，事關佢外表優雅又有氣質，內裏卻埋藏一顆好色之心，因此佢決定投身四仔界，盡情喺男優身上榨取快感。

表現狂野

每個人都有夢想，能夠夢想成真，當然係美好嘅事，而Emma Starletto嘅夢想就係希望成為成人雜誌嘅兔女郎！喺美國亞利桑那州出生嘅佢，點解會有呢個夢想呢？佢解釋話覺得兔女郎魅力非凡，令男人神魂顛倒，有趣嘅係連佢媽媽都非常認同及支持。

成年後，佢決定向成人雜誌自薦做兔女郎，點知有一日發現被男友偷晒所錢後失蹤，為解決經濟問題，佢就投靠一位從事四仔脫星工作嘅女性朋友，喺對方嘅介紹下，同脫星事務所簽約。由於佢嘅氣質優雅，加上有一對長腿，好快就獲四仔網絡片廠JaysPOV青睞，演出處女作《Fresh New First Time Teen Emma Starletto POV Casting》。而最令人估唔到嘅係，外表斯文嘅佢，一落床就表現得飢渴又狂野，一啲都唔似新進脫星，Emma笑稱咁係因為大家都畀佢嘅外表呃咗，先至會有咁嘅反應。

真情流露

Emma表示以前經常邊睇四仔邊自娛，最高紀錄係每日自娛兩次，雖然佢係咪咁大食就唔知，但可以肯定嘅係，佢呢種外表優雅，內裏狂野嘅反差感，深受四仔迷歡迎，不但作品銷量理想，令人氣爆升，更獲封「白雪公主」嘅外號，有四仔迷解釋話因為佢外形太有公主味，令大家都想成為佢嘅小矮人。亦因為咁，吸引唔少著名四仔廠搵佢演出，包括Digital Sin、New Sensations、Third Degree Films等，而同佢合作過嘅導演，都大讚佢真情流露嘅床上表現，係最值得欣賞嘅地方。

唔知Emma最愛玩邊種性愛體位呢？佢話最鍾意傳教士式，因為全程佢都唔使郁，盡情享受男優落力衝刺，令佢高潮迭起。此外。憑住出色表現，2019年及2020年嘅AVN頒獎禮連續兩年獲提名「最佳性愛演出獎」，絕對係對佢實力嘅肯定。

Profile

出生日期：1999年8月5日

身高：161cm

三圍：32C-25-34

Emma Starletto經常喺社交網同粉絲傾偈及互動，佢話希望嘗試扮演唔同角色，尤其係惡搞嘅超級英雄系列，仲叫粉絲投票最想佢扮演邊個女英雄角色添！