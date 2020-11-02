男人的浪漫　其實即係咁……

每個人對浪漫嘅定義都唔同，咁男人嘅浪漫係咩呢？除咗豆腐火腩飯外，咪就係上床囉，如果嚟個左右逢源更係冇得頂！AV業界資深人士神仙乙就話發夢冇咁早，想滿足幻想，不妨欣賞一下逆3P系列，當中兩個女優主動出擊溝仔，仲大送秋波，真係艷福無邊！

大送秋波

喺S1出品嘅《W爆乳爭奪男人逆3P》中，擁有H奶嘅奧田咲同J奶妹鷲尾芽衣展開連串爭仔比拼，無論佢哋做女教師、護士、辦公室女郎定鄰居，都會同時愛上一個男人！為爭奪男方嘅歡心，兩個大波妹決定用對爆乳嚟取悅對方，齊齊大送秋波，繼而喺工作場所或屋企上演3P激戰，等對方品嘗兩對爆乳嘅滋味，睇吓男方鍾意邊個多啲！不過魚與熊掌難以取捨，兩個美人兒對爆乳都咁彈手又滑溜，而且飢渴無比，兩個都要晒就最好啦！

聯手搶男友

喺Kawaii推出嘅《密着小隊逆3P》入面，松本一香及丘惠莉奈兩位青春美少女外表可愛，但卻心腸邪惡，見到隊友美子跟男友健太相處得如膠似漆，就生起妒忌，決定聯手搶人男友，利用美色同青春肉體色誘對方。起初健太都唔想出軌，但係兩女主動獻身，而且一有機會就拉佢埋一邊吹奏，搞到冇晒反抗能力，只好任由兩女為所欲為，將女友拋緒腦後。

姣爆女鄰居

Moodyz推出嘅《每天與兩位美尻鄰居玩騎乘位 #3》，講述單身男雅治每日都過住充滿性福嘅生活，因為住佢隔籬有兩位擁有豐乳肥臀嘅索人妻倉多真央同葵百合香，佢哋對年輕力壯嘅雅治嗒晒糖，經常借頭借路走入雅治嘅屋企，然後展露又圓又彈手嘅美巨尻，繼而捉住雅治激戰，用靈活又有力度嘅騎乘功夫將佢引爆！後來，兩位人妻唔再掩飾自己飢渴嘅本性，每日都主動去搵雅治大玩3P激戰，盡情享受快感！

簡評

日本AV界一向都好了解男人嘅需要，所以經常都會拍攝逆3P系列，由兩位女優主動嗒仔。喺3部作品中，本仙最鍾意奧田咲同鷲尾芽衣主演嘅《W爆乳爭奪男人逆3P》，因為兩位女優都擁有極品水晶燈爆乳，而且韻味十足，真係索到啪啪聲！此外，多場床戰背景都唔同，又扮護士又扮教師，令元素更豐富，加埋過程流暢，令作品精彩萬分！