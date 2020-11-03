吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午7時至9時

宜：會友、移居、納畜

忌：動土、詞訟、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：兔

鼠：→ 不要胡亂批評別人的缺點和不小心犯錯，只會製造不必要的矛盾。

牛：→ 不妨買些家居小品，為你沉悶的居所添一些生氣，會為你帶來好運的。

虎：↑ 凡事先和周圍的人協調妥當，事情才會順利發展，這才不會出任何亂子。

兔：★ 財運上升，不妨買張彩票，說不定會有意外的收穫。黃水晶能增強運勢。

龍：↓ 是日沖煞，原本是抱着幫助別人的心態，但是結果卻和你所想不大相同。

蛇：→ 人際運突然轉差，身邊的好朋友也不願和你交談，宜檢討待人接物方式。

馬：↑ 可能有好事正在醞釀，可積極進行自己的好主意，朋友樂意給你幫助。

羊：→ 和朋友的誤會，千萬不要置之不理，快些解決問題，不要意氣用事！

猴：→ 做事要抱着宗旨，不要「今天的我打倒昨天的我」，這會使人無所適從。

雞：↓ 辦公室是非阻擋不了，正所謂清者自清，無謂多作解釋，一切隨意吧。

狗：↓ 買了不中用的東西，後悔之餘，荷包亦輕了不少，這都是一時衝動之過。

豬：→ 今天是個與相愛的人一起度過的重要日子，大家都能有個溫馨晚上。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係略為不穩，攜眷郊遊，或參與嗜好、宗教或學術等活動，可助增進情誼。

金牛：異性緣及家庭運稍佳，已婚或同居朋友，夫妻關係回穩不少，宜盡享二人世界。

雙子：感情及親子關係將較愜意，已婚或同居朋友，相處及溝通情況轉佳，宜多約會。

巨蟹：體能轉佳，士氣較高，工作運較佳，進度和表現將甚理想，但對伴侶需多予關懷。

獅子：辭令及思考力回穩，人緣及桃花運較佳，感情及親子關係將較愜意，宜多聚會。

處女：精神及情緒較佳，家庭運回穩。財運稍遜，與家人交流理財事宜，助改善財務。

天秤：辭令及思考力較佳，但情緒不穩，社交及家庭運稍遜，宜多予協調及多予耐性。

天蠍：精神狀態回升，事業及財運稍佳，求職、轉職、謀事等，議價力較強，成數較高。

人馬：人氣及社交運佳，出勤、公幹及海外項目等成效較佳，但需小心處理文書等工序。

山羊：士氣及鬥志較旺，事業運回穩，公事進程將較理想，但人氣稍遜，宜多作協調。

水瓶：社交運佳，出門、出勤、旅遊等較易招引艷遇，已有固定伴侶者，需多加自律。

雙魚：事業運佳，求職、轉職等成數較高，但情緒略為不穩，宜多加積極，及自我激勵。

預測：本周大市，價位將具下調空間。