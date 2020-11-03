果粉聚焦：One more thing再響！神秘產品下周發表

「One more thing」是以往Apple發布會的傳統環節，也是Steve Jobs的名台詞，他往往會在發布會尾聲發表最神秘的科技產品，昔日例子就有iPod Shuffle、MacBook Air等等，但自從教主仙遊，這個傳統就永不復再。然而，剛剛Apple卻突然宣布將於美國時間11月10日早上10時(香港時間11月11日凌晨兩點）舉辦一場名為「One more thing」的發布會，在經歷過9、10月兩場秋季發布會後，再次帶來重磅產品。

今次邀請函呈現多種顏色，跟macOS 11的主題配色相類似，外界估計今次主角應與Mac機有關。要知道早於今年6月WWDC，Apple已宣布未來Mac機將以自家晶片Apple Silicon取代Intel處理器，意味將由x86轉為ARM架構，今次就有可能發表第一款產品。另外，之前盛傳的Apple首款AR眼鏡一直只聞樓梯響，是日會否現真身也叫一眾果粉期待！