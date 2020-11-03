轉天氣　中西合璧抗流感

秋冬到臨，不少人會因天氣轉變而患上流感，免疫力較差的患者，更有可能出現併發症，嚴重影響身體健康。不想被病毒侵擾？記謹保持健康生活模式，無時無刻做好防病措施。

預防勝於治療

流感是一種由不同類型流感病毒引致的疾病，傳染性極高，可經由空氣、飛沫、直接接觸患者的分泌物而傳播，長者、長期病患者、醫護人員、兒童，病徵以發燒、喉嚨痛和咳嗽為主，部分患者亦會出現頭痛、肌肉疼痛、流鼻水、疲倦、腹瀉、嘔吐等情況。患者一般會在2至7天內自行痊愈，但免疫力較低者有較大機會出現併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎等，所以必須防患未然。

時刻保持衞生

家庭醫生方玉輝指出，接種疫苗是預防流感及其併發症最有效的方法之一，然而近日出現缺針情況﹐故在此階段更應建立良好生活習慣，提升抵抗力。另外，注意衞生亦可防範病毒散播，家居方面，除了保持室內空氣流通，或善用空氣淨化系統，亦應定期用1:99家用漂白水清洗家居清經常接觸的家具，或容易藏污納垢的地方（如廁所、浴室等) 。個人衞生方面，戴口罩、勤洗手是最基本，並應減少前往人煙稠密、空氣不流通的地方，如出現呼吸道感染，應盡早求醫。

4招提升免疫力

1.養成健康習慣

包括飲食均衡、休息充足、生活規律、經常運動等。

2.宜保持心情愉快

壓力大有機會影響生理健康，削弱免疫系統。

3.補充維他命C

要增強抵抗力，可考慮補充維他命C，但要注意一點，發病期間，不應攝取含大量果糖的水果，以免引發痰液和咳嗽，建議飲用熱檸水。

4.注射預防疫苗

對體弱人士尤其有用，不僅可減低中招機會，就算染了病，也可減低病情。

中醫有Say

註冊中醫師劉芷寧表示，中醫古籍《黃帝內經》有云：「正氣內存，邪不可干。」意指人體在正氣強盛的情況下邪氣不易侵入，便不會發生疾病，因此是否患上流感與人體正氣強弱有密切的關係，所以，提高人體正氣是預防流感的重要方法。在治療上，主要依病人的體質及證型用藥，藉以扶正祛邪。

食療參考

葱白生薑湯

材料：葱白15克、生薑3片

製法：放入材料，並注入300毫升清水，煮沸熱飲，可加適量紅糖調味。

功效：風寒型流感人士飲後可疏風散寒，寒性體質者亦有預防流感作用。常見症狀為面色蒼白、四肢冰冷、口淡不渴、大便稀溏等。

二花大海茶

材料：野菊花10克、金銀花10克、魚腥草10克、膨大海2粒

做法：放入材料，並注入200毫升沸水浸泡5分鐘，代茶飲服。

功效：風熱型流感人士服後可疏風清熱，常見症狀為怕熱喜冷、面紅目赤、咽乾口苦、煩躁不寧、小便短赤、大便乾結。

玉屏風湯

材料：黃芪10克、防風6克、白朮10克

做法：放入材料，並注入500毫升清水，大火煮沸後，改用慢火煲約1小時即可。

功效：氣虛型體質人士服後可益氣固表，虛弱體質的人亦能預防流感。常見症狀包括神疲乏力、頭暈、呼吸短促、易汗出等。

雪梨馬蹄湯

材料：雪梨一個、馬蹄20克、沙參15克、麥冬10克、羅漢果1/4個

做法：雪梨洗淨去皮核切片，馬蹄洗淨去皮，切片；沙參、麥冬、羅漢果洗淨，所有材料一起放入瓦煲內，加入1,500至2,000毫升清水，以大火煲滾起，轉慢火煲30分鐘，即可。

功效：陰虛型體質人士服後可以滋陰潤肺﹐常見症狀為形體消瘦、潮熱、咽乾口燥、失眠健忘、長期口舌生瘡和口腔潰瘍反覆不愈等。

備註：以上食療，小童、孕婦慎服，並應在註冊中醫師的指導下服用。