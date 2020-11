韓國人氣女團BLACK PINK在海外及內地人氣爆燈,早前更落實出任某國際飲品的中國區代言人,但消息曝光後即惹起極大爭議,大批內地網民對由韓國藝人擔任內地代言人大表不滿,更揚言會罷買產品,廣告商其後公布她們是「亞太跨區域代言人」來平息網民的怒火。

而繼BLACK PINK的廣告片日前公開後,品牌昨日亦公開4名成員在拍攝廣告時的花絮照,4人穿上全黑舞台服,擺出型爆甫士飲汽水,其中Jennie與Rose更露出小蠻腰搶鏡。

此外,Jennie近日晒出她在萬聖節當日的造型,並寫道:「Hi my name is Nini and i like red.」(你好,我叫Nini,我喜歡紅色),她以水手服配紅色絲襪,又在鎖骨下畫上紅色抓痕,造型相當破格。