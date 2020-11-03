女兒受皮膚病困擾　朴智善母留遺書：不忍心讓她一個人走

曾為多個節目擔任主持的韓國女諧星朴智宣，昨日下午被發現與母親陳屍家中，終年35歲，震驚演藝界，警方在寓所內發現疑是朴母所寫的遺書，遺書內有提到朴智宣因為皮膚病而感到很辛苦，而朴母不忍心讓女兒一個人離開，對要留下丈夫一人表示抱歉。

據悉朴智宣從學生時期開始便對陽光過敏，亦因為皮膚敏感而不能化妝，在戶外進行活動時被光線照射到亦會令她感到很辛苦。而警方今日向韓媒指因為未有發現有其他人入侵寓所的痕跡，亦沒有發現他殺可疑，他們會尊重遺屬的意願，不進行驗屍，但會繼續通過短訊及通話等途徑調查死因。

而家人為兩母女在首爾梨大木洞醫院的殯儀館設靈，與朴智宣同是高麗大學出身、與她感情要好的男星朴正民昨晚最早趕到靈堂，他在靈堂外的螢幕見到朴智宣與母親的合照便忍不住爆喊，而女星朴寶英、諧星宋恩伊及朴成光等亦有到靈堂悼念亡友。

男團Super Junior隊長利特上載當年朴智宣做客其電台節目《Kiss The Radio》時的合照，並寫道：「謹求冥福，在我的手機裏，就算打了也沒有人接聽的電話號碼愈來愈多了，這是令人感到痛心和傷心的事實，為了你在那個地方不再生病、一直幸福而祈禱。」而今日本來是朴智宣的舊曆生日，好友李允智及安炫牟均透過社交網悼念亡友，而諧星金英哲亦有在電台節目中指今日是朴智宣的生日，並形容朴智宣是他非常珍惜和喜歡的後輩。至於與朴智宣十分老友的諧星安英美和金申英原定於今日主持電台節目，但因為痛失好友而宣布今日暫停主持節目。