大選前夕　GaGa為拜登站台被特朗普鬧爆

美國總統大選將於香港時間明日凌晨舉行，競逐連任的美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden），在「決戰前夕」盡最後努力拉票。拜登邀得美國百變天后Lady GaGa在昨日搖擺州賓夕凡尼亞州拉票活動中上台發言以及表演，不過因而激嬲特朗普。特朗普昨日於賓州拉票時乘機公開批評GaGa！

特朗普在支持者前鬧爆為拜登拉票的GaGa與另一歌手Jon Bon Jovi。他說：「依家佢有Lady GaGa。Lady GaGa其實唔係咁好。我有好多故仔可以話畀你聽。我可以話畀你聽有關Lady GaGa嘅故仔。我知道好多有關佢嘅故仔。而Jon Bon Jovi呢？每次我見到佢，佢都會擦我鞋。」

至於一眾荷里活名人紅星繼續公開撐拜登，其中美國流行樂壇天后Beyonce昨日就拍片以行動撐拜登，片段中Beyonce戴住一頂扣上「已投票」襟章的大帽半遮樣，而她亦戴上印有拜登與副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）名字的口罩，實行冇聲支持！Beyonce亦不忘留言叫德州人投票。而GaGa亦於社交網轉載Beyonce的留言叫fans投票選總統！