《鬼滅》改編歌舞伎劇　香川照之囝囝成主角大熱

賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本掀起一片社會現象，上映17天票房已衝破157.99億日圓（約11.7億港元），超越導演占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》（Avatar），成為日本電影史上最高票房第10位。

《鬼滅》熱潮持續，連傳統歌舞伎界亦計劃將《鬼滅》改編成歌舞伎形式，在2年後搬上舞台。大熱動畫《ONE PIECE》、《風之谷》早前亦曾被編成歌舞伎劇備受好評。歌舞伎版《鬼滅》已開始選角，多位星二代正爭演主角炭治郎，神劇《半澤直樹》扮演奸角大和田的香川照之，其16歲囝兒子市川團子亦是人選之一。至於歌舞伎男星市川海老藏的7歲囝囝勸玄亦是《鬼滅》粉絲，勸玄亦揚言想演歌舞伎版《鬼滅》。如果成事的話，屆時海老藏亦有望參演扮「鬼舞辻無慘」一角。

當然各大電視台亦不放過開拍《鬼滅》真人版電影的機會，有指NTV、TBS、朝日電視台分別開價50億日圓（約3.7億港元）連製作費，爭奪翻拍真人版，而富士電視台出價20億日圓（約1.48億港元）的條件，未知鹿死誰手。

此外，有雜誌舉行年度最受歡迎的商品及代表性藝人頒獎禮，《鬼滅之刃》成為今年「最Hit商品」的第一位，性感女神田中美奈實與男星伊藤健太郎當選今年的「年度臉孔」，但伊藤因鬧出炒車傷人不顧而去醜聞而缺席。今日23歲牛一的男星北村匠海則被看好表現而獲選為「明年臉孔」。