玩嘢聯名　潮人齊扮「足球攝記」

清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）主理的潮流品牌F.C.Real Bristol（F.C.R.B.），1999年創立至今品牌風格一直都圍繞足球文化，除了單品設計採用足球風作主打外，品牌每季的Lookbook亦都是由虛擬足球隊去擔綱拍攝。早前品牌於官方社交平台發布了多張出現「兔仔頭」的造型照，相信心水的讀者都估到跟F.C.R.B.合作的是由石川涼（Ryo Ishikawa）主理、以惡搞形象及情色元素爆紅的Fxxking Rabbits（#FR2）吧？

到了昨天謎底終於揭曉，一如大家所料合作單位正是Fxxking Rabbits（#FR2），而整個聯名系列的單品設計也是以F.C.Real Bristol招牌足球運動服飾作主打。當中的拉鏈外套、圓領衞衣及運動長褲除了加入「#FR2」及「F.Rabbits Bristol」字樣點綴外，更印上「PRESS」字樣去模仿足球場邊的攝影記者身上的衣着（亦呼應石川涼鍾意街頭拍攝的喜好）。而Fxxking Rabbits一對「交配兔仔」就只剩下一隻，並與F.C.Real Bristol的菱形足球隊徽結合，以兩個品牌最重要的設計元素（足球及攝影）打造出充滿玩味的聯乘。