東沖有料到：布吉島「拈花惹草」中菜廳

正所謂「窮則變、變則通」，疫情下很多做生意的都被迫轉型。一位在布吉島的導遊，以往主要照顧來自不同地方的旅行團，但面對今時今日已沒有旅客到訪的環境，於是利用積蓄將生意轉型，把自己的地方改為私家花園，再加上對港式點心的鍾情，打造了一間有花有草的中菜餐廳。

雖然餐廳並非在市中心，但有很多慕名前來的食客幫襯，一來這裏的出品有香港水準，另外環境更難得的充滿綠意及優雅。而中菜館旁則有一間同樣有花花草草的悠閒咖啡店，讓大家享用完中餐後，可以歎杯咖啡食件餅。

據聞這次轉型相當成功，很受當地人歡迎。雖然剛開始轉型時無可避免地遇上種種困難，但憑着決心毅力，加上「一家同心，其利斷金」，除了員工外，老闆的妻子及兒子也出動招呼人客及打理生意，總算在布吉島闖出名堂。

自己嘗過他們的港式點心及北京填鴨，的確是香港的水準。

這些港式美食在泰國大受歡迎也是有原因的。疫情前，香港、日本及韓國都是泰國人的熱門旅遊地點，部分富裕的泰國人甚至會早機去晚機返「閃遊」香港，目的就是為了吃一頓美食。當下大家不能隨意旅遊，無形中令泰國這陣子出現了不少中菜廳來滿足這些需求，讓大家緬懷一下港式風情。

胡慧沖