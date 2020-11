藝人倪晨曦喺社交網報喜宣布誕下男B,BB重3.53kg(約7.7磅),仲話一切都非常順利,更笑言依家好攰,需要大家鼓勵:「We did it!Welcome to the world little boy,雖然生產過程是一個long story,感恩一切都很順利!有很棒的醫生和貼心又厲害的護士,寶寶叻叻,爸爸叻叻(無微不至的照顧和不斷的幫我加油打氣)媽媽都叻叻(我太累了,需要一點鼓勵)今天起床覺得昨天去打了場MMA,生孩子真的是用生命在搏鬥,但看到健康的寶寶出生,一切都值得,3.53kg的小肉球。」倪晨曦晒出一家三口擊拳相,B仔仲識伸脷仔,相當可愛!唔少好友如歌手JW、「準媽媽」余香凝等留言送上祝福。