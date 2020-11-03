行貨登場！實測Mi 10T影分身

時下智能手機鏡頭一味鬥規格，反而功能就趨於乏味無趣，來來去去慢鏡、全景、縮時等，可否畀啲新意﹖

上月由小米發表的Mi 10T系列就向此說不，旗下Mi 10T Pro 5G和Mi 10T 5G特別內置「動態攝影軟件」，可拍出穿梭人群、星軌、創意光繪、魔法分身、定時連拍等多個有趣的長曝光模式，一於趁實物到港測試一下。

打開「魔法分身」功能，內裏設有拍攝及錄影模式，按下快門被拍者有5秒時間擺甫士或做動作，完成後可走到其他位置繼續，如是者最多拍4次，最後就能把4個分身同時納入鏡頭，效果爆趣！過程毋須任何後製，即拍即儲，同時人景分離自然，沒有明顯的拼接痕迹，唯一要注意手機愈定，出來效果愈佳，所以建議加裝腳架拍攝。

再試「創意光繪」，用戶可在昏暗場景中使用光源進行繪畫。實測又是撳個掣就得，毋須光圈、快門、曝光時間等繁複設定，便能採集光影訊息來生成一張創意相片，屬入手後必玩拍攝「分唇」。

說回規格，Mi 10T Pro 5G及Mi 10T 5G皆擁有3鏡頭，同樣設有1,300萬像素超廣角及500萬像素微距鏡頭，只是主鏡頭不同，前者像素1.08億像素，後者6,400萬像素。另外Mi 10T Pro 5G支援OIS防震，更是市場上少數可錄8K超高清影片的手機之一。畫面方面，兩機均配備6.67吋開孔式屏幕，支援144Hz屏幕更新率，背後AdaptiveSync變速技術能自動調整幀率，例如以48Hz播放電影，以144Hz處理社交媒體貼文或遊戲，在流暢度與電量上作出平衡。

兩機配備Qualcomm Snapdragon 865處理器，《Geekbench 5》中多核心得分達3,344分，多工處理效能追貼同期iPhone 12 Pro，另外又有5,000mAh超大電池加持，隨機更附送33W快充火牛。Mi 10T Pro 5G備有8GB + 256GB，提供黑、銀及極光藍3色；Mi 10T 5G備有8GB + 128GB，提供黑、銀色。同期仲有降階版Mi 10T Lite 5G推出，改用S750G處理器、4,820mAh電池及120Hz屏幕，備有6GB + 128GB，提供藍、灰、金3色。

Mi 10T系列將於11月12日開售，11月5日晚上8:30率先於小米香港官網及3間香港小米之家開放直播限時預訂，凡購買Mi 10T Pro 5G及Mi 10T 5G可享24個月超長保養、一次屏幕維修、電子禮品及限量優惠券。