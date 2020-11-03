首次演孕婦　Krystal夏天戴假肚拍戲嗌熱

韓國女團f(x)出身的26歲女星Krystal，今日與張慧珍、申宰輝及李海英出席新片《悲喜交加》的發布會，電影講述Krystal飾演懷孕5個月的女主角托爾，尋找斷絕聯絡15年的父親和離家出走的準爸爸的故事，以輕鬆手法帶出韓國的保守思想帶來的問題與社會看待離婚家庭及婚前懷孕等問題。

《悲》片是Krystal首部電影，亦是她首次挑戰演孕婦，她坦言初時有感到擔心：「在收到孕婦這個角色後，我不禁嘆了一口氣，因為實在是太大挑戰了，令我感到猶豫，但在我看過劇本後，便立即決定接拍，因為太有趣了。」

Krystal指在夏天要戴着假肚，令她在拍攝時熱到流汗，但拍攝過程十分愉快，談到她飾演的角色托爾，她說：「她是非常理直氣壯、很相信自己的角色，就好像現今女性的代表，所以我覺得很有共鳴，非常有魅力。」她指最初與導演見面時，自己正在減肥，導演便說演孕婦不可以那麼瘦，她便立即停止節食，對能好好地呈現孕婦這個角色感到滿足。至於演飾演Krystal母親的張慧珍就大讚Krystal除了靚女之外，演技亦非常好。