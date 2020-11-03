本日日本：三井不動產最高級酒店品牌　京都登場

毗鄰世界遺產「元離宮二条城」的全新酒店HOTEL THE MITSUI KYOTO，由有逾250年歷史的三井集團總領家宅邸改建而成。（互聯網）

追求豪華酒店住宿的朋友要留意了。三井不動產今日（11月3日）於京都開設了全新酒店HOTEL THE MITSUI KYOTO。作為該公司旗下最高級酒店品牌，酒店毗鄰世界遺產「元離宮二条城」，並由有逾250年歷史的三井集團總領家宅邸改建而成，絕對貴氣十足。

酒店布置處處散發着日本及京都文化，並讓人跟傳統工藝及當地有所連結。提供161間客房，共有11種房款，當中包含22間套房，住客可從房內欣賞到二条城、中庭及京都城鎮的風景，並且於酒店範圍可見識到於三井家時代傳承下來的梶井宮門，及有景石、燈籠等見證歲月痕迹的擺設，叫人相當驚喜。

飲食方面分別有鐵板燒「都季-TOKI-」及意大利料理「FORNI」兩間餐廳。前者將法國及日本兩地的食材及烹調方法融合起來，而後者則有利用柴窰炮製薄餅及正宗燒烤。還有飽覽中庭景色的THE GARDEN BAR帶來多種飲品食品，其中的下午茶更使用了開化堂、中川木工藝及茶陶朝日燒等名店出產的茶葉筒、木製茶盤及青瓷茶器等，大家可親身感受京都傳統工藝品的魅力。

設施方面，值得一提的是水療中心Thermal Spring SPA善用來自地下約1,000米湧出的天然溫泉泉水，讓住客可身穿泳衣於池內浸泡泉水。而SPA Treatment方面，則提供採用京都產柚子、絲柏、烏樟精油製成按摩油的招牌Menu，及使用有機醫學美容品牌ALAENA等的Menu任君選擇。

即日起至2021年3月31日，房租每晚98,000日圓起（約HK$7,252起），包兩人早餐，每住宿一次更享有10,000日圓（約HK$740）積分，而有空房的情況更有機會將客房Upgrade呢。