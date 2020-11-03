唔好得罪姜皓文　蔡潔：比死更難受

藝人姜皓文（黑仔）與蔡潔宣傳電影《阿索的故事》，兩人在戲中是過氣情侶，蔡潔說：「佢畀我呃感情、呃錢同呃肉體。（戲中有冇肉睇？）係留白部分。」黑仔被拋棄後變成癲佬，向蔡潔進行瘋狂復仇計劃，蔡潔稱黑仔才是Big Boss：「佢會搞到觀眾會睇得好開心。（你會被糟質？）比死更難受，所以唔好得罪黑仔！哈哈…」

蔡潔表示跟黑仔合作過好幾次，但都沒有對手戲，只有放飯時間才遇上，今次終於如願，兩人在戲中每次碰頭都會很激烈。黑仔說：「我每次出場都要好歇斯底里，拍葉念琛導演嘅電影並唔舒服，佢要求好高，但有好多美食，因為佢經常萬歲。」

面對美食，蔡潔自言對她是折磨：「因為唔可以食太多，有時成個滿漢全席咁，但會畀導演捽到盡。見到有好嘢食就知道，導演又唔知想點。」黑仔接力爆料：「導演好似放晒手畀你演，但佢心目中有幾個答案，睇吓你中唔中，所以都唔係咁民主。（最多要拍幾次？）咁好快，幾次就中。」

不過，蔡潔自言最後一幕拍了近20次才過導演關：「因為要喺2、3秒做晒好深層次嘅變化。」