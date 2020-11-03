新世代跑鞋　ALPHATORSION BOOST

ULTRABOOST及ALPHABOUNCE都是近年adidas Running最備受跑友及潮人追捧的跑鞋設計，流線型鞋身輪廓加上舒適緩震中底，而且更有眾多不同配色推出，落場跑步或出街襯衫都絕無問題。今季品牌就將呢兩對人氣鞋款結合，並配搭嶄新360 TORSION防扭轉系統進化成全新鞋款ALPHATORSION BOOST，以全方位的出色機能激發大家全力衝破極限。

ALPHATORSION BOOST及ALPHATORSION BOOST RTR同樣以黑白兩色作主打，兩者主要於鞋面設計略有不同，一樣搭載全掌BOOST中底，賦予極佳的緩震及能量回饋。360 TORSION防扭轉系統則由可以增強穩定性及靈活度，讓雙足於着地及變向時給予快速靈活的穩定支撐；而具有多向牽引效果的粒狀橡膠外底設計，靈感就源自足球訓練鞋，於各種訓練及體能項目亦同樣可以提供出色的抓地力，絕對滿足到跑步初哥及專業跑手對跑鞋的各種性能要求。