王菀之玩開賽車　兩Take考到巴士牌

藝人王菀之（Ivana）出席其主演的電影《阿索的故事》宣傳活動，她化身巴士車長駕駛巴士，接載導演葉念琛及眾演員到場。她說駕車時心情緊張，並說：「我開始唔記得自己之前點解會考到個巴士牌，因為今次喺巴士廠入面揸都咁緊張，之前考牌要揸出街，如果再考冇信心。（隔咗幾耐冇揸巴士？）都有年幾，所以尋日我去咗補鐘，一上車我恍如冇學過咁，連引擎都唔識開。呢年幾兩年同其他巴士車長多咗好多交流，佢哋見到電影片段有問題，會提我要拉手掣，我好似成為咗佢哋嘅小師妹咁。」

她稱之前沒有想過學巴士是一件大事，她認為只要不斷去考牌，終有一天會考到，她也考了兩次才成功：「後來見到大家對呢件事咁大反應，我唔係覺得自己好威，因為都有好多女車長，而係發現呢個係好令人鼓舞嘅事。」她透露當得知考牌成功即忍不住喊出來：「之前導演話想我考到個牌先開戲，我驚如果我考10年先考到，咁導演要等我10年。其實我鍾意揸車，好多年前我個盆骨仲塞得入部車嘅時候，都有玩賽車，所以我對揸車嘅恐懼唔大，係擔心考唔到牌就開唔到戲，呢個壓力大啲。」（老公有冇坐過你揸嘅巴士？）冇，佢好冷靜，對我有信心，覺得總有一日會考到。」她指有意將來在外地駕旅遊巴載朋友旅行。

同戲演員林盛斌讚她在戲中演技巔峰，可問鼎影后，Ivana說：「佢係想畀壓力我先咁講。（覺得自己演技巔峰？）我點會覺得係。只係希望疫情下，大家肯入場睇戲已經好感恩。呢套戲有個訊息，人生就算上錯車，只要快啲落番車就可以去到目的地。」