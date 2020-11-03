Fiat 500 3+1　單邊對開車門更實用

早前成功由傳統燃油小車轉型為純電動小車的Fiat 500，最新推出3+1版。 所謂「+1」，就是指乘客席的一側車門由傳統的單開式現變成一大一小的對開式設計。（互聯網）

意大利Fiat早前推出新世代純電動Fiat 500，成功由傳統燃油小車轉型為純電動小車。最近廠方再為它首度推出3+1版。所謂3+1其實是指車門數量。

造型小巧可愛又時尚復古的Fiat 500早於1957年推出市場，數十年來一直都是採用3門設計，包括兩側車門及上揭式尾箱門，而全新推出的500 3+1，所謂「+1」，就是指乘客席的一側，車門由傳統的單開式現變成一大一小的對開式設計。這3+1車門布局，最大優點莫過於更方便乘客上落，實用性更高，相信定會受到不少車迷歡迎。

動力與操控方面500 3+1就與固有的標準車型相同，同是搭載一具電動馬達及42kWh 鋰離子電池組，最大馬力119 匹，0~100km/h 加速約9秒，並擁有320km續航力。使用7.4kW家用充電裝置，6小時便可充滿電。若使用85kW快速充電裝置，只需35分鐘可回復85%電量。