歌手蘇慧恩(Ophelia)推出新歌《潛伏與蒙蔽 What Are You Hiding For ? 》,拍攝MV時,她以兩個不同造型演繹光明與黑暗,亦有份參與監製,服裝設計與MV剪輯的部分,她表示:「今次令我回想起讀書時期曾經參與服裝設計比賽,當時為自己做了一件服裝在舞台上演繹,猜不到相隔多年也有機會再次為自己設計造型。」

她又說想嘗試比較浮誇造型,白色的造型表達率直兼容易因為衝動而撞板的白羊座性格,黑色造型表達了人性的陰暗面。頭飾方面,用了頭紗遮蓋了大部分的面部,遮蓋面部就是為了演繹人性的虛偽,她說:「因為歌曲內容表達了不少人的心中活着不同的魔鬼,為了生活只能表裏不一,一路控制着自己的言行舉止,不能做回最真實的自己。」