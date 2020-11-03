子瑜百大不入！BLACK PINK全員登上「亞太區百大美女」

美國電影評論網站TC Candler每年年底均會公布由全球粉絲票選的「全球百大美女」及「全球百大帥哥」排行榜，網站近年增設「亞太區百大美女」及「亞太區百大帥哥」，結果於昨日公布，近年在內地人氣高企的女團BLACK PINK的4名成員都打入頭10位，但去年在「全球百大美女」稱冠的韓團TWICE台灣成員子瑜卻未有上榜，令人意外。

曾亮相內地節目《青春有你2》的BLACK PINK成員Lisa在「亞太區百大美女」排行榜中稱冠，而隊友Jennie、Rose及Jisoo則分別排第5、8及9位，第2位是女團MAMAMOO的成員玟星，Angelababy作為唯一香港代表登上第3位，迪麗熱巴、趙麗穎、IZ*ONE日本成員宮脇咲良與女團Red Velvet成員Irene則登上第4、6、7及10位，而女星楊冪、劉心悠、歐陽娜娜及周冬雨就分別排第30、51、71及92位。

「亞太區百大帥哥」方面，由內地人氣男星肖戰力壓韓團EXO成員世勛稱冠，曾與肖戰合拍內地劇《陳情令》的王一博則排第5位，「臉蛋天才」韓團ASTRO成員車銀優就與EXO成員伯賢及燦烈排第4、6及8位，「長腿Oppa」李敏鎬則排第10位。