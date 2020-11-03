全新酒登場　齊齊Cheers

近年來，香港人愈來愈愛葡萄酒，無論在家又或出外，總愛來一兩杯配襯。近日有不同的葡萄酒品牌，都於本地推出新品，無論是清新的白酒、富變化的紅酒，以及含優雅泡沫的香檳都有，大家可以慢慢揀，和朋友齊齊乾杯。

年度系列

澳洲Penfolds早前發布了今年的珍藏系列新年份葡萄酒，推出了5個年份共17款紅白葡萄酒。當中最受矚目的首推酒體醇厚而豐沛Grange 2016，The World of Fine Wine和Matthew Jukes都將之評為滿分。另外還有Bin 389 Cabernet Shiraz 2018、St Henri Shiraz 2017和被評為99分的RWT Bin 798 Barossa Valley Shiraz 2018等，多款高分的紅白酒，看得讓人眼花瞭亂，選擇困難症即時發作。

酸度平衡

新西蘭品牌Cloudy Bay早前推出全新的Sauvignon Blanc 2020，最近來到香港，酒莊指在2019/2020釀酒季度中，葡萄的生長相當完美，加上涼快天氣，讓葡萄酒的酸度完美平衡。酒體有柑橘、檸檬草、有核水果和礦物氣息，入口酸度分明，混合果香和花香，餘韻悠長。

限量香檳禮盒

庫克香檳酒莊推出全新的Krug Clos du Mesnil 2006，它以單一年份、葡萄品種及葡萄園的收成釀製而成，帶柑橘、大麥糖和乾果香氣，酒體強烈圓潤，富瑪德蓮貝殼蛋糕和牛油麵包味道，之後滲出酥皮、檸檬蛋白脆餅、苦橙和香料的風味，Aftertaste則有蜜餞薑的味道，適合配魚類和貝類菜式。另外，它和Krug 2006及Krug Grande Cuvée 162ème Édition可組成限量版的2006禮盒裝，用作送禮非常體面。

輕井澤蒸餾風味

近年多了人喜歡品嘗日本威士忌，而網店Timeless & Tasty最近與日本靜岡蒸餾所合作，推出一套3瓶採用不同蒸餾方式製作的威士忌。靜岡蒸餾所採用已消失的傳奇酒廠「輕井澤」的蒸餾器，配以蘇格蘭製的木柴直火加熱酒汁蒸餾器，柴燒散發出濃而有力而且甜美的氣息；而採用蒸氣加熱的「輕井澤蒸餾器」則帶來柔滑果香和花香。新推出的靜岡禮品套裝（Shizuoka Discovery Sets）有3瓶200 毫升的烈酒，分別是「輕井澤蒸餾器」所蒸餾的新酒、「木柴直火加熱蒸餾器」所蒸餾的新酒及於波本桶熟成33個月的新酒；全是不經泥煤煙熏的新酒，透明無色而高濃度烈酒。