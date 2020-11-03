乜都冇付出！孫慧雪冇啦啦做副社長

美國大選進入倒數階段，新一任美國總統即將誕生，選情相當緊張，而一班藝人其實都有一啲有關選舉、拉票嘅經歷，就佢哋暢談一番！

孫慧雪：「最難忘係中學時選副社長，其實我唔想做，但因為我一個好朋友好想做社長，我成日都會幫佢做功課同做其他嘢，所以佢話我係副社長最佳人選，點知最後真係當選。記得有次要搞運動會，但部分比賽項目參加人數不足，所以我要報晒1500米長跑、400米接力等等，點知1500米長跑畀我攞咗冠軍，我都估唔到，原來自己有呢方面潛能。」

何雁詩：「我尋日生日，媽咪同我講，因為美國總統選舉都係呢段時間，我喺美國出世，原來我一出世擘大對眼就係見到Clinton（克林頓）當選。」講到選舉，她笑言讀書時很緊張可會當選成為班長：「我淨係鍾意當選，唔鍾意做嘢，我好鍾意做班長，記得小學時人緣都幾好，全部都係朋友投畀我，但老師冇投過我，哈哈，記得做過一、兩年，做班長有個牌都幾自豪。」

黎諾懿：「細個喺學校我都係活躍分子，中六仲做過其中一個社嘅社長，負責統籌活動，然後四個社鬥排名，雖然我個社包尾，除咗係我嘅才能有限，亦都要睇返我哋個社有冇精英嘅，但係都係一個好好嘅經驗。」