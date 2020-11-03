風流成性抑或性沉溺？

Q：本人是一名營業員，業績理想就喜歡去酒吧玩，合眼緣就去開房，每星期都有至少兩次，其餘時間以自娛解決。現在生意淡加上冇得去玩，轉為網上約炮，好多時對象不肯出來，又有時搵錯對象，對方因反感而封鎖我。現在主要靠自娛發洩，本來不成問題，但每晚不射精一兩次便會失眠，日間沒心機工作，但自娛頻密導致射精時間短促和變成透明液體，想問不能停止自娛和每晚有很強的性慾望，周身囉囉攣，算不算是性沉溺呢？

阿皇

A：如何判別一個人是風流成性抑或是性沉溺（Sex Addict）？性沉溺的基本徵兆包括：（1）思想方面，個人無間斷地和不由自主地想及某種或多種的性行為，形成了腦袋思想失控，一旦無法進行該等性行為，即會片刻難安，渾身如被蟻咬，如坐針氈。（2）行動方面，明顯地沉溺，自身無法控制和抽身於某種或多種的性行為或性嗜好。（3）日常方面，沉溺於某種或多種的性行為，其失控程度已造成個人與生活上的嚴重影響。

閣下的情況算已踩進性沉溺陷阱，基於以下一些徵狀：（1）在思想上，某些性活動（例如渴望邀約性伴）充斥於腦內，時刻周旋，主宰思想。（2）在行動上，持續發生一夜情、網絡性行為、密集自慰等，已成為閣下甩不掉的性習慣。若無法達成性行為，便退而求其次以密集自慰，並已使閣下覺察它已異常地進入自動運作模式，閣下未能將之停止，更被它影響到睡眠品質。（3）上述思想行為不成比例地侵佔個人生活，使一些生活主題例如工作、人際、家人或伴侶關係、閒暇作息等變得被動、失焦和消極。

性沉溺已令閣下感到不安，射精過多引起了精液稀薄和速射障礙，也開始嚴重地影響個人生活。部分性沉溺患者屬心理和認知症候（如個人高度緊張、面對生活壓力、缺乏精神寄託或安全感、性與性別觀念扭曲、受童年史和家庭史影響等）。另有部分患者屬生理症候（如性分泌失調）或精神症候（強迫症或其他情緒病如焦慮、抑鬱、躁鬱）等。性沉溺就如一個不安靜的鬧鐘，無時無刻都在響鬧，患者才剛發洩完，鬧鐘又再響過。當性慾望氾濫至失卻自制力，它已拋離風流成性的界線，使一個人淪為性沉溺者。建議閣下尋求性治療協助，透過專業評估去作仔細深入分析，找出最適切的治療方案。

李偉儀