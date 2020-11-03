Lucy Heart　與別不同新俄味

有乜嘢比事業闖上高峰嘅夢想更好？就係擁有事業上嘅第二個高峰，絕對係人生高難度挑戰嘅目標，而俄妹Lucy Heart就能夠做到，佢嘅方法好簡單，就係不斷挑戰自己，家陣已成為炙手可熱嘅人氣脫星。

熱情主動

雖然喺美國四仔界有唔少過江龍脫星搵食，但既要符合到美國四仔迷嘅口味，又要演出夠奔放，卻係唔少東歐脫星所面對嘅難題。Lucy Heart表示，初入行時其實都會擔心，但由於佢跟優雅形象登場嘅脫星唔同，性格熱情又主動，故此經理人公司都覺得應該可以喺美國四仔界打響名堂。

早喺2010年佢喺俄羅斯做裸模，憑住青春貌美及渾圓美股而獲得超高人氣，亦因為咁，佢一直冇考慮演出四仔，反而兼職做地產代理。及至2011年時，有歐洲四仔片廠問佢有冇興趣拍四仔，喺銀彈攻勢下，佢就膽粗粗嘗試，結果處女作大受歡迎，之後又有著名片廠Marc Dorcel搵佢演出，令人氣爆升，同時為佢打下一支強心針，決定展開脫星生涯。

人氣更爆

Lucy Heart好快喺歐洲四仔界冒起，先後跟多間著名片廠合作，包括Studio Anissa Kate、Jacquie Et Mitchel等，更成為人氣脫星，。雖然佢當時一直專注喺歐洲發展，卻估唔到佢嘅人氣喺美國同樣咁高，2013年時更進軍美國四仔界，並先後同Brazzers、Wicked Pictures、Evil Angel等著名片廠合作，令佢嘅四仔事業登上高峰。

正當事業如日中天之際，2015年因為身體出現毛病，所以佢停晒所有工作，需要治病同休息一段日子。原來佢忙於演出四仔嘅同時，亦有繼續做裸模，以致工作過勞而病倒。經過一年休養後，佢終於可以復出，而佢亦諗有乜嘢方法能夠令自己嘅事業再上高峰，於是除咗繼續以狂野歐洲女郎形象示人外，更玩埋Cosplay吸睛，結果備受四仔迷追捧，同時喺網上嘅人氣爆升，阿妹果然係又靚女又有頭腦！

Lucy Heart除咗渾圓美股吸睛，一對修長美腿亦吸引，因此被四仔迷稱為推車仔女神。而阿妹亦相當識做，經常喺社交上分享火辣艷照，當然亦唔少得介紹自己嘅新作啦！

Profile

出生日期：1990年10月14日

身高：170cm

三圍：34C-27-37