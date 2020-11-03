不忿被嫌棄　激戰冇顧忌

所謂無怨不成夫婦，無仇不成父子，好多男女都係由歡喜冤氣而成為情侶。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV界近期興起嫌棄系列，講述女優初時嫌棄男主角，後來男方施展雄風搞到高潮迭起，最終成功將女方收服！

借醉行兇

喺FALENO出品嘅《一晚被絕倫美女吸引》中，俏空姐天使萌結束飛行任務之後，因為酒店房間不足，被迫與口花花機長共同一間房。雖然萌妹討厭對方，但係仍以禮相待，跟對方飲番兩杯酒，點知佢好快就不勝酒力而昏醉，機長就趁機對阿妹上下其手，之後更直闖禁區施以瘋狂抽送，估唔到機長嘅性能力咁強勁，令萌妹高潮一浪接一浪，非常滿足。事後，機長再度求歡，萌妹不但唔拒絕，仲配合動作激戰連場。

有仇報仇

喺S1推出嘅《發現女上司兼職色情酒吧》入面，坂道美瑠飾演白領高層，把口勁寸嘴，成日嫌棄下屬太郎人到中年仲係一事無成。有一日，太郎被美瑠鬧咗兩句，收工之後就去色情酒吧搵個靚女發洩一下，點知嚟招呼佢嘅囡囡竟然係美瑠，原來美瑠喺酒吧兼職做風俗孃，呢個時候太郎梗係有仇報仇，仲叫美瑠即場吹奏一曲，然後再將佢就地正法！自此之後，太郎唔單止經常嚟幫襯，仲威脅美瑠同佢爆房，否則就將佢做兼職嘅事爆晒出嚟，今次太郎真係乜仇都報晒！

反客為主

本中推出嘅《與上司同處相部屋》，講述G奶妹小泉日向同男友共事，本來相當幸福，不過因為一次出差之後，令二人關係改變！話說日向同男上司加藤一齊出差，雖然日向唔鍾意呢個鹹濕上司，但係上司有命，惟有聽從。公幹之後，加藤邀請日向去食飯，仲特登灌醉阿妹，繼而帶上酒店房，唔使問阿貴，都知加藤會做咩啦！日向發現加藤嘅雄風強勁，好快就由被動轉為主動，實行將男朋友拋諸腦後，同加藤瘋狂享受床上快感。

簡評

今日為大家介紹嘅嫌棄系列，先講男女雙方有嫌隙，後來就變成難捨難離嘅炮友。喺3部作品中，本仙最鍾意坂道美瑠主演嘅《發現女上司兼職色情酒吧》，因為男主角被女上司美瑠鬧到一面屁之後，喺酒吧卻見到美瑠原來做風俗孃，當中嘅反差感極大，最後男方成功將所受到嘅冤屈氣瘋狂發洩喺美瑠身上，可以話幫觀眾出番啖氣，令人睇得開心又過癮！