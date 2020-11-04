吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：拜師、移居、安床

忌：嫁娶、動土、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：虎

鼠：→ 一位相當重要的人突然與你聯絡，令你的生活改變不少。紅色助你增運。

牛：→ 今天容易因為遇到困難而與家人爭執，一家人應該是有商有量的啊。

虎：★ 必須自重，目標決定了就要努力地實現，積極上進就是成功的關鍵！

兔：↑ 家庭運良好，身心都感到暖洋洋的感受。趁這機會多些關心父母吧。

龍：→ 雖然今天會有些小麻煩，但只要注意調節好自己的情緒，就不難化解了。

蛇：↓ 是日沖煞，健康運下降，人多擠迫的地方還是不要去，免得惹流行感冒。

馬：→ 渴望談戀愛的你，其實並不缺戀愛的機會，很多時候是你要過高罷了。

羊：↑ 今天的表現積極主動，在工作中能夠注意到一些別人注意不到的細節。

猴：↓ 你的任性使你失去了許多機會，是時候好好檢討一下自己的性格了。

雞：→ 和愛侶彼此的戀情發展順利，你的細心使對方感受至深，心情大好呢！

狗：→ 計劃很多而且相當努力的你，有時候會太過於吹毛求疵，壓力太大了。

豬：→ 你的付出今天終得到了相應的回報，在事業上有了更多好的主意。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交運不穩，職場人事問題或會較頻，出勤、公幹等，宜多予耐性及多作協調。

金牛：事業運稍遜，情緒及家庭運等不穩，不論公私，宜多予耐性，多注意人際關係。

雙子：精神、辭令及思考力稍佳，出勤、公幹及海外項目等，小心處理文書等工序為佳。

巨蟹：財運稍佳，但經濟卻持續處於調整期，檢討及重整財務，助減省開支及增加儲備。

獅子：人氣雖好，但需注意避免過於自我中心，戀愛運不穩，宜多關注伴侶感受需要。

處女：正財及工作運回升不少，但壓力或會較大，文書、傳訊及運輸等工序需小心辦理。

天秤：人緣及桃花運佳，做生意的朋友可善用人脈，但開單、簽約等，仍需多予耐性。

天蠍：情緒不穩，家庭及事業運或會稍遜，宜多注意溝通情況，多予笑容，將有助改善。

人馬：辭令及思考力不太靈光，人氣不穩，不論公私，保持低調少發言，明哲保身為佳。

山羊：事業及正財運佳，但精神狀態不穩，開支較大宜多節約，投資等，多尋意見為佳。

水瓶：人氣不穩，社交心理回升，但戀愛運不穩，加上人事問題或較繁瑣，宜保持低調。

雙魚：身心狀態稍遜，工作運不穩宜多予耐性，多注意合作及人際關係，有助維持進度。

預測：本月疫情或較緊張，宜加緊注意舍人及公眾衞生。