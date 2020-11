今屆港姐亞軍陳楨怡身形高挑,之前參選時跳舞,已經獲睇好一線!「舞功」了得皆因佢細個嗰陣學過跳舞!

雖然只係細個時學過,但似乎陳楨怡參選完港姐自信心增強唔少,想重拾呢個興趣,近期孖住朋友齊齊上堂!高人一等嘅佢被安排企喺中間,已經非常突出!之後跳舞時輕易做出扭腰兼屹籮動作,非常吸睛,加埋燈光效果,網友話佢如果唔參加港姐,可以考慮組女團出道,不過佢好謙虛坦言自己只係BB班:「Not the best, taking baby steps,great lesson with my girls.(唔係最好,舞步都只係BB班,好開心同班好友上堂。)」