得422票！Kanye投票畀自己Kim改撐拜登

今日係美國總統大選，今年以「生日黨」名義參選的美國樂壇天王Kanye West今日亦有現身投票站投票！

Kanye將投票過程於社交網公開，一身便服打扮的Kanye戴住黑口罩獨自投票，而他身為總統候選人竟然明知犯禁仍在投票站拍照兼夾拍低投票表格放上網。最離譜就是表格內沒有他的名字，他竟然自己手寫加自己同副手個名。實行自己投票畀自己！當然張票會被當廢票處理。事後Kanye於社交網留言爆自己首次投票：「上帝非常好。帶住微笑眼睛的笑臉。今日，我人生中第一次投票選美國總統，而係畀一個我真正信任嘅人...我自己。」截至目前，Kanye在各州的票數僅得422票，名副其實屬陪跑！

Kanye投票畀自己，而他的真人騷巨星妻子Kim Kardashian亦有去投票，不過她似乎就冇盲撐老公而係投其對手民主黨候選人拜登（Joe Biden），有網民發現她對拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）有關投票的留言畀like，而她亦有like埋饒舌男歌手Kid Cudi叫人投票畀拜登的留言。