【星星蜜語】氣氛自由無拘無束　卻見人性百態

在自由與無拘無束之際，大家反而要有一點自律性，學習安靜面對一切。（設計圖片）

由現在至11月19日，因為禁聚令漸漸放寬，踏入氣候舒適的秋季，人們變得十分活躍，願意到處參與及開展不同的活動。在自由與無拘無束之際，卻少了一點自律性。匪夷所思的各種事情隨即出現，人性和人的質素在這個時候特別顯著。有時會令人感嘆，為甚麼香港人會變成這個樣子？

十二星座提點

白羊座、獅子座、人馬座

你們有很多計劃，很多打算，很有魄力要決心成就一切。你們懂得收斂自己橫衝直撞的性格，理性去計劃一切的行動，開展的階段十分理想，請保持信心。

金牛座、處女座、山羊座

這段期間，不安感和失望會較常出現，亦見躊躇不前。你們一向對自己要求甚高，所以請放鬆心情，欣賞你手上擁有的美好事物，別只集中於那一點點的瑕疵。

雙子座、天秤座、水瓶座

你們滿有信心與堅持，目標很清晰，勇往直前，亦有得力的同伴。好好把握這段順勢的時機，賺取和儲蓄自己想要的，開創廣闊美好的前路。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這段期間，安心滿足於身邊的一切。容易感恩，容易接納和欣賞美好的事物，懂得享受。卻不要因為滿足現狀而裹足不前，疏懶於應做的事。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）