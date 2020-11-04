嵐網上騷落幕　300億日圓經濟效益勁過《鬼滅》

日本國民組合嵐將於今年底正式停工，原定5月在新國立競技場舉行的演唱會，因疫情而改期後，終於在昨日完滿落幕。演唱會以事前錄影形式在網上公開，讓歌迷Online付費收看。雖然嵐所屬尊尼事務所沒有公布網上收看人數，由於嵐Fan Club人數超過300萬人，加上非歌迷會成員的觀眾，業內人士估計收看人數逾500萬人，帶來的經濟效益超過300億日圓(約22.2億港元)，比賣座電影《鬼滅之刃》的票房更勁，認真厲害！

昨日是嵐出道21周年紀念日，網上騷分為3部分進行，由中午12點起播出長達4小時，只供歌迷會成員免費收看的網上節目《生配信嵐會》，五子扮嘢演出趣劇搞笑，為歌迷先行熱身。

其後演唱會一分為二，內容包括只限嵐的Fan Club會員付費收看的第1部分，以及公開給所有人付費收看的第2部分，5子演唱《Love so sweet》、《A・RA・SHI》等合共40首歌曲，全晚發放了約2500枚煙花及5萬個汽球。演唱會於上月25日閉門形式錄影時，便因發放大量煙花及汽球，影響鄰近神宮球場的棒球賽事要兩度中斷，令事務所要發聲明道歉。最後5子演唱由歌迷投票第1位的歌曲《Turning Up》作結，成員松本潤表示：「雖然發生了很多事，但能舉辦演唱會實在太好了，後會有期！」，為其停工前的最後演唱會畫上完美句號。

騷後，嵐在社交網限時動態公開寫上「嵐 21st Anniversary」的蛋糕照片答謝粉絲。嵐的歌迷會在明年停工後仍會繼續運作。此外，嵐昨日推出相隔3年的第17張大碟《This is 嵐》，首日賣出42.2萬張，成為Oricon大碟榜單日銷量冠軍。