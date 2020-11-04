3年情玩完？李亦喬忙搞網店懶理男友：抗拒諗將來

藝人「牛雜妹」李亦喬（Monnie）近日「疫」市創業，搞網店賣生活百貨，更每星期舉行直播，希望可以吸納客源，她坦言擁有自己嘅生意，係一直以來嘅夢想，冇諗過「疫」市創業：「疫情關係，幕前工作量減少，所以我就想做番啲令自己可以郁嘅嘢，機緣巧合之下有朋友一齊合作，透過呢個平台賣啲我覺得好用嘅嘢，我都有賣小朋友衫，依家分分鐘仲忙過之前拍嘢，24小時唔夠用，好在小朋友衫有家姐幫手。（回本未？）未咁快，但好多粉絲支持，都Keep住有客支持。」

現時收入睇落穩定，但Monnie自爆過去半年零收入，要靠做Part-time OL維持生活：「都係做咗個幾月，因為當時覺得等工作唔係辦法，學嘢增值自己都需要錢，其實3年前我好肥嗰陣都係冇收入，都係返呢份工。（有冇覺得好難踏出呢一步？）都有，依家都叫努力過幾年，有作品畀大家，點知又坐番Office，加上呢行唔止我係咁，我都要生存，正正常常返工冇問題㗎其實。」

現時專心打理網店嘅Monnie，因工作太忙同糖水舖太子爺Jill甚少見面，更傳出3年感情出現危機！當問到Jill係咪支持佢搞生意，佢聞言即「落閘」避開話題，坦言想專心工作，再三追問才講出原因：「身邊每個人同屋企人都支持嘅。（情變？）感情唔講咁多啦！（感情生變？）前嗰排去咗睇相，佢話我下年事業運幾好，但佢突然同我講，話依家嘅感情好快就會冇，我聽到都好突然，佢仲話依家嘅感情令我好煩，咁我問番佢即係點，佢話我2022年就會搵到個啱我嘅，我聽到真係好驚，所以依家唔敢諗感情事，專注番工作。感情我唔會放第1位，好抗拒諗將來，反正網店同各樣嘢都未穩定。（有冇冷落佢？）身邊嘅人真係冇咁多時間去照顧，工作真係放得最多時間落去，每日都係瞓得3個鐘，幕前工作我都要兼顧。」