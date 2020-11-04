紅星叫人投票各出奇謀　姬蒂着投票Bra畀人鬧

香港時間今日係美國總統大選，美國一眾名人紅星盡最後努力各出奇招叫人投票。其中47歲英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）戴有VOTE（投票）字樣的黑Bra自拍。

雖然姬蒂已移居美國多年，但仍然有網民留言批評她身為英國人唔應該在大選日畀意見：「你係英國人。收嗲啦！」另有網民問她點解唔戴口罩？亦有網民乘機批評她自拍照全都係化行妝着靚衫的照片。名副其實躺着也中槍！其實她已非首次被網民圍攻，7月時網民圍插她愛與年紀比她細好多的嫩男拍拖。

姬蒂露Bra叫人投票之外，主持人諧星Chelsea Handler亦將「我已投票」（I Voted）貼紙當乳貼遮兩點拍片叫人投票。她曾公開支持民主黨候選人拜登（Joe Biden），早前更成功游說前度饒舌男歌手50 Cent改撐拜登。至於美國樂壇巨無霸Lizzo仲出位，以全裸上陣僅披美國國旗遮半邊自拍表達愛國之心以及叫人投票。而近期與歌手老公Offset復合的天后Cardi B亦將「我已投票」的貼紙貼鼻拍片叫人投票，在片中她繼續爆粗：「去投票啦，你班X樣！」