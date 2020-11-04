練習生4月自殺　BTS作曲家Bobby疑涉迷姦偷拍

韓國MBC新聞節目《NEWSDESK》昨晚報道一名20多歲的韓國女練習生B某於今年4月自殺身亡，她在遺書中透露因愛情受到傷害而飽受痛苦折磨，而家人則指是作曲家兼歌手前男友A某令B某走上絕路。

據B某熟人透露，B某在不知情下喝下A某混入了迷藥的酒，之後遭對方性侵及偷拍，而B某收到A某傳給她的偷拍視頻後非常痛苦，最終更選擇自殺。在B某離世後，其父在女兒手機內發現了偷拍短片，認為是A某令女兒自殺。警方以性暴力犯罪處罰法及強姦致傷罪的嫌疑，將A某立案並以刑事案處理，已取走他的手機及電腦作調查。

昨晚節目沒有開名，但從節目透露A某的出道背景以及報道所用的打格照片，現年41歲的韓國作曲家兼歌手Bobby Chung即被指是A某，Bobby隨即登上熱搜，而他已將社交網及視頻平台的個人頻道轉為非公開。Bobby於前年起開始為人氣韓團防彈少年團（BTS）作曲，包括人氣歌曲《Answer：Love Myself》及《Dream Glow》，而他亦有參與製作BTS師弟團TXT的《Roller Coaster》及《20cm》等曲。