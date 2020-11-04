失戀　減肥　係脫髮元凶？

地中海、Ｍ字額、一夜白頭......頭髮問題一向都是男人最痛，但其實不少女性亦有脫髮煩惱，中醫師何慧潔表示，亞洲人大約有10萬個毛囊，每個毛囊大概有3至4條頭髮，每日都會有大約80至100條頭髮自然脫落，如果超過100條的話，就可能有脫髮問題，她說：「男士脫髮很多時都是受到賀爾蒙影響，特點是由前額開始脫落，形成M字額或者地中海，多數會在30歲左右開始有脫髮迹象，相反，女性因為賀爾蒙影響的脫髮未必會形成地中海，她們的頭髮會慢慢變幼，前額的脫落較多，特別是產後婦女，很多婦女在生產後大約4個月，就會因為賀爾蒙影響和氣血不足的情況開始脫髮。值得一提的是，有些女性因為減肥令蛋白質攝取不足，或者因為月經量過多導致缺鐵性貧血，亦會增加脫髮的機會。」

賀爾蒙以外，日常生活習慣亦會影響頭髮健康，夜瞓、休息不足、壓力大亦是脫髮的主要因素，何醫師說：「也有人因為失戀、轉工或者心情不好而脫髮。另外，很多人喜歡轉髮型，會電髮、Gel頭或者做負離子，但其實只要次數不太頻密，對脫髮的影響亦不大，但如果是因濕疹引起的脫髮，就最好避免電髮和染髮。」何醫師表示，壓力亦會影響毛囊中的色素，導致白頭髮增加，她解釋：「其實白頭髮與基因有關，有些人父母白頭髮較多，自身也可能會在年青時有白頭髮，但一般來說，白頭髮是在4至50歲時才開始顯著，亦有可能與工作壓力有關。」

坊間很多人也會進食黑色食物，藉此幫助頭髮健康或者烏髮，何醫師說：「這個說法在中醫角度來說亦有一定根據，因為頭髮與肝腎相關，而黑色主腎，所以黑色食物入腎有助頭髮健康，例如黑之麻、海帶、黑豆、桑椹子等，對頭髮健康亦有幫助。」

以下三款湯水均可以改善脫髮和白頭髮問題

黑芝麻黑豆漿（一人份）

材料 ：黑芝麻(無糖) 1茶匙，黑豆漿1杯

做法：將黑芝麻粉加入黑豆漿，即可飲用。

功效：補益肝腎，有護髮及烏髮之功。

用法：可每周2-3次

菠菜杞子蛋花湯（4人份）

材料 ：菠菜4兩，杞子15克，蛋2隻，生薑3片

做法：

1）菠菜洗淨、切段，杞子洗淨，雞蛋打勻待用

2）菠菜加入4碗滾水及薑片，煮3分鐘至菠菜變色，撈起，此步驟可減輕菠菜之草青味。

3）另用清水6碗(或雞湯)煮滾，加入菠菜及杞子煮約8分鐘，加入蛋液攪拌成蛋花後熄火，加少許鹽調味即成。

功效：益氣健脾，養肝補血，有護髮之功。

用法：可每周1-2次

肉桂紅糖茶 （1人份）

材料：肉桂粉1茶匙，紅糖適量

做法：肉桂粉加入清水1杯，加少許紅糖調味即可飲用

功效：補益心腎，溫陽活血，改善血液循環，對心腎陽虛的脫髮患者有補益作用

用法：可每周1-2次

禁忌：熱性體質忌用