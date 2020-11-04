逆襲成功！Rebel Wilson靠3招變身「Fit Amy」

都說胖子都是潛力股，不瘦下來永遠不知道自己美不美。雖然充滿希望，但真正有決心瘦下來的卻寥寥無幾，能瘦下來都是意志堅定的「狠人」。因演出《完美巨聲幫》中「Fat Amy」一角而深受觀眾喜愛的澳洲女演員Rebel Wilson，就在今年年頭定下目標，要在今年內減至75公斤。最近她在社交平台上分享自己的減肥進度，經過6個月的努力，成功擊走約48磅。瘦身成功之餘，還找到了高富帥男友，真是相當激勵胖子心！不過想要瘦下來也是要付出了不少努力，Rebel Wilson就靠這3招消滅脂肪，想瘦的人快來偷偷師吧！

Mayr飲食法

Rebel Wilson在訪問中提到自己有採用Mayr飲食法，此法由一位奧地利醫生Dr. Franz Xaver Mayr提出。他認為大部分人選擇的食物與進食方法都不利於腸胃，因此主張透過進食特定的食物和改變進食習慣，改善腸胃健康，從而身體變得更健康。這個Mayr飲食法建議多進食高鹼性食物，如蔬菜、魚等，但就要戒掉麩質、咖啡、糖、酒精、奶製品等。而進食時就要變得緩慢，每口都要咀嚼至少30次，才能幫助消化，同時給大腦信號，達致最佳的減肥功效。

一周訓練6日

除了健康飲食外，運動也是減肥不可缺少的一環。Rebel Wilson請來了明星健身教練 Jono Castano為自己設計了一套訓練表，一周6日都在健身，以高強度間歇性訓練（HIIT）為主，配合重量訓練、阻力訓練等，邊瘦身邊塑形。

日走一萬步

雖然一周會有一日的訓練休息日， 但不代表不運動，Rebel Wilson堅持每日至少要走一萬步，增加自己的活動量，維持一周7天都在運動和燃燒脂肪。