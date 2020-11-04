一文睇晒！人氣Gadgets雙11優惠

11月11日除了是光棍節，仲係一年一度的「雙11」購物節，各大數碼品牌自然趁機推出優惠搶客，無論想換手機、路由器、手提電腦甚至家電，都可留意以下產品推介及優惠，分分鐘執到平貨！

小米雙11購物節

每年雙11例必推出優惠的小米，今年由11月6日至11月11日推出「搶1111購物禮金，下單得POCO F2 Pro贈品，再贏超值免單」。米粉除了可於指定時間，鬥快拎價值高達$1,111的現金券，還可以$1,111超值秒殺價選購指定產品，包括米家掃地機器人、小米生活套裝等。人氣手機如MI 10T 5G等更減價促銷，購物滿指定金額再加送贈品，例如單筆訂單滿$11,111即送POCO F2 Pro 5G手機，優惠多到數唔晒！

TP-Link限時優惠

居家抗疫想提升網絡質素？不妨趁住TP-Link雙11優惠，換番個Wi-Fi 6路由器吧！由即日起至11月11日，廠方有多款網絡產品以優惠價發售，包括三頻AC2200智能家居Mesh Wi-Fi系統 Deco M9 Plus（2 Pack）、Smart Home智能拖板KP303等，當中推介Wi-Fi 6 路由器 Archer AX20、AX1800 Range Extender RE605X，前者五百多元有交易，比買雜牌抵得多。

Lenovo電腦網購節

Lenovo亦趁住雙11於網店推出「電腦網購節」，無論手提電腦、平板電腦及桌上電腦都有得減，當中推介IdeaPad S340 13.3吋手提電腦，用上第10代Core i3處理器、8GB RAM及256GB SSD硬件，$3,998就有交易，升級至Core i5處理器都係$4,798。下周11月11日更會於eShop不同時段推出快閃優惠，多款人氣筆電系列如ThinkPad、Legion都會限量促銷，記得Bookmark定心儀機款呀！

同場加映：電器網店優惠浪接浪

除了各大品牌推出雙11優惠，不少電器網店亦想分一杯羹，好似友和便推出「雙11閃購」活動，即日起至11月11日每天10:00am推出大量Flash Sales貨品，熱賣產品售價低至$11，包括Nokia手機、Intehill流動屏幕等均限量以$11出清。大型電器連鎖店豐澤由即日起至11月12日亦有「豐澤抵得祭」，推出每日限時勁減優惠，於11月11日的超級優惠日，多款熱賣產品如Eleeels按摩槍、AirPods Pro耳機等，更分別以$1、$11、$111及$1,111限量發售。