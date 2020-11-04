明年移居沖繩結婚　大野智流出親密照贈慶

日本國民組合嵐，距離休團不足兩月，因疫情押後了近半年舉行的新國立競技場演唱會，昨日於網上公開，亦成為5子於年底停工前的最後個唱。演唱會吸引約500萬人捧場。由於外界反應熱烈，尊尼事務所今日宣布演唱會將於本月6日至8日於網上重播。

至於明年暫別藝能界的隊長大野智，早前被爆與單親媽媽A子發展地下情長達7年，戀情更成為嵐解體的導火線，今日雜誌再爆料，又公開兩人多張親密照贈慶。

據雜誌爆料，該A子比大野智年輕10歲，兩人於2013年在行內人的生日派對結識，交換聯絡後撻着，2017年更租住同一幢大廈內的不同單位，過住半同居生活。雜誌又公開兩人攝於2015至2018年期間的多張親蜜合照。熱愛釣海的大野智，每逢有長假都會約A子及其親友到沖繩的小島出海。

拍拖期間，大野智更視女方為結婚對象，他曾向身邊人透露：「這是最後一次拍拖，我想退出嵐，與她一同生活。」其中一張相片中，大野智在遊艇上攬實女友，女方左手無名指上，更載上由大野智所贈的戒指。有指大野智已見過女友家長，並打算在明年停工後，與女方結婚並移居沖繩。