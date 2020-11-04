Amels 60　5億元海上行宮

價值約5億港元的Amels 60，由享譽全球的超級遊艇設計師Espen Øino設計，可讓船主和客人體驗寬敞舒適的海上假期。（互聯網）

荷蘭自17世紀開始已精於造船，其遊艇產業以質素精良而聞名國際，像早前宣布跟摩納哥設計工作室Espen Øino合力打造120米定制超級遊艇「Project Signature」的Amels，正是當地的超級遊艇製造商，以設備先進、裝潢奢華見稱。價值約5億港元、將於2022年春季交付的限量版Amels 60，更體現了品牌對遊艇質素的極致追求，令用家如置身一座海上宮殿。

太陽甲板可泊直升機

Amels旗下的Limited Editions超級遊艇系列，以奢華寬敞見稱，去年於摩納哥遊艇展發表、將於2022年春季交付的Amels 60，正是代表作之一。這艘價值5億港元、長60米、總噸位達830噸的超級遊艇，同樣由Espen Øino包辦設計，船身線條充滿動感，船上空間則極為充裕，尤其是頂層的太陽甲板長達27.5米，視野開揚之餘，設有一個露天 Jacuzzi，還有足夠空間擺放4張太陽椅，甚至可作為直升機停機坪，用途靈活。另外，前甲板備有一艘9米長的小遊艇，方便船主自駕出海四處探秘。

室內裝潢甚具氣派

船艙布局方面，客廳的空間同樣寬敞，加上室內裝潢由STUDIO INDIGO負責，處處可見瑰麗的線條和高雅的布藝，甚具氣派。推開半露天玻璃趟門，可到達船尾，那裏設有健身器材和蒸氣浴室，並有樓梯直達甲板，方便船上乘客隨時做Gym、焗桑拿。房間設置包括VIP套房、主人套房、 4間雙人客房和船員休息室，可供12位乘客留宿之餘，又可容納最多12名船員，足以應付長距離海上旅程。值得一提，Amels 60採用了品牌自家研發的油電混合動力系統，能有效減少油耗和有害排放物，並可減低噪音和震動。

規格表

船長：60米（197呎）

船寬：10.4米

吃水：3.35米

總噸位：830

最高航速：15.5節