張敬軒畀工人姐姐搞到冇啖好食　謝霆鋒請食腸打救

歌手張敬軒最近因聘請了新嘅工人姐姐搞到冇啖好食，佢更不時網晒「驚喜」早餐引起網民熱議，就連同門師兄謝霆鋒都有留意，呢日更特意出手打救，送上臘腸作早餐新選擇，更即席示範教「姐姐」點煮：「My darling 張敬軒，我睇到你嘅早餐實在太可憐，所以喺度介紹呢個粒粒腸畀你，其實佢係臘腸，但有好多唔同嘅口味，只要放幾粒入碗，落大約一茶匙水，包保鮮紙叮30秒就搞掂。你可以同『姐姐』講，Everyday 30 second，good breakfast！（每天只需30秒就有美味的早餐）」相當有心。

而張敬軒亦非常滿意呢份禮物，佢留言笑指：「霆鋒請我食腸吖，我的好日子來臨了，睇到我全程chok住啖口水，咁嘅大師兄去邊度搵。我想稱呼佢做鋒爺，這稱呼配合你才迴腸和蕩氣。我想向老闆申請開套新戲畀佢戲名我都諗埋㗎喇，鋒哥係咁篤，1分33秒佢遞埋嚟嗰吓係女友視角，我好似聽到佢講『嚟，擘大口』，佢仲識得調整條腸嘅肥瘦比例，雖然最尾佢自己食番，唔緊要，我等佢返嚟親手請我食，我又親手請佢食 阿遮遮嘅早餐。希望你送畀我啲腸可以得到遮遮嘅善待。」