扮嘢王3戰訓練班　盧海鵬同周潤發鬥戲靠惡

被封扮嘢王的資深藝人盧海鵬（鵬哥）接受好友苑瓊丹（丸仔）主持的香港開電視節目《開工大吉77》訪問，久未露面的鵬哥直言「睇住丸仔大」，喜見她演技進步：「我對住啲蠢嘅對手會扯火鬧人，我理得你喊唔喊，總之做戲唔好怕場面，但係女仔我好少鬧嘅，惟有唔出聲囉！對住好朋友我就會講笑嘅，但對住陌生人就唔出聲喇，我個樣就算點嬲，大家都係覺得好笑嘅，你話係唔係死火！我有自己主見，啲人可能覺得我固執囉，好唔好脾氣就睇環境啦！」

從小熱愛演戲的盧海鵬在內地長大，每當看完粵劇後便回家跟好友再演1次：「我唔記得台詞，鍾意咪自己加啲嘢上去，全部自己搞。去到中學就做民工團團長，咁我樣樣都要識啲，到畢業諗住考電影呢行，點知間間都唔請人，最終出嚟做嘢。」

盧海鵬27歲來到香港，他說：「我諗住考訓練班，點知超齡！到第二年又去試，又係唔收我，第3年都冇晒心機，偏偏有個朋友話我知，呢年收生收到35歲，當時我人工都成800蚊1個月，但成世人鍾意做戲，都係去考多次，最終同周潤發、吳孟達呢班人做同學。當時簽約得500蚊一個月，畢業仲要自己整件『單吊西』，我係靠4,000蚊積蓄捱到畢業。」

入行後，盧海鵬一直靠積蓄過活，曾經窮到要行路返工，但把握每個演出機會：「當年做特約5蚊1集，我咪舉手做囉，因為我個樣夠惡，專搵呢啲角色畀我做，做得嚟又辛苦又難記，我咪試吓做喜劇演員，大家覺得幾好，咁就轉咗型喇。」

現正過着「半退休」生活的盧海鵬直言有工開會復出：「梗係想做啦，但依家都冇嘢做，惟有退休啦！只要體力、能力做得嘅，都想做㗎，只不過唔可以太大動作。我從來冇攞獎夢，後生時就想攞錢，到後期都幾廿歲，攞到個獎證明呢行對我都有肯定。我咩角色都做過晒，由細到大都鍾意做戲，做到個名出嚟，都可以話係得償所願。」