台灣天王陶喆和韋禮安齊首在網上同場合唱,將陶喆的經典歌曲《找自己》結合韋禮安的新歌《I Wrote a Song for You》,分別以結他和鍵盤演奏。身為前輩的陶喆大讚韋禮安的結他功力及唱功,保證絕對不是客氣話,私底下已聽過韋禮安新作品《Sounds of My Life》,韋禮安受寵若驚開玩笑說:「這都是你害的啊,我今天會這樣都是因為你!」

視陶喆為華語音樂啟蒙老師的韋禮安直呼:「不可思議!」首次和前輩開會討論合唱相關事宜,韋禮安難掩興奮的情緒:「從來沒有想過會有這一天,可以跟小時候的偶像坐在一起,一起用音樂人的身份,面對面地聊音樂,感覺真的很奇妙。」直呼是「圓夢」、追星成功!