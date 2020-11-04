本日日本：超可愛！大阪入住「門僮Snoopy」主題房

Snoopy迷注意！日本的大阪帝國酒店即日起至2021年3月31日正推出以門僮Snoopy為主題的「Snoopy！Snoopy！Snoopy！」住宿計劃。該住宿計劃主打以以一身門僮制服打扮的Snoopy來布置客房，入房已經見到Snoopy大公仔在等候你，而地氈、毛巾、Cushion甚至浴袍上亦可以找到門僮Snoopy的蹤影，充滿童趣。第二天早上則可享用Room Service早餐，當中包括勁可愛Snoopy樣麵包Sunupan，一定要相機食先啦！住客更可獲得包括膠袋、小鏡、房卡及鎖匙扣等相關精美禮品，讓人相當驚喜。

另外，酒店的餐廳CAFÉ COUVERT提供以《花生漫畫》（Peanuts）為主題的餐單，非住客也可享用，住客則享有9折優惠。菜式包括胡士托鳥巢意粉、莎莉布朗棉花糖可可茶等，款款外形吸引。在酒店2樓的商店更可買到各款Snoopy精品，房中所有的Snoopy飾品都有售，還有曲奇、化妝袋等，粉絲不要錯過。1日限定10組客人，二人入住每晚房租為52,000日圓起（約HK$3,848起）。

大阪帝國酒店「Snoopy！Snoopy！Snoopy！」住宿計劃

日期：即日起至2021年3月31日

地址：大阪府大阪市北區天滿橋1-8-50

房價：二人入住每晚52,000日圓起（約HK$3,848起）