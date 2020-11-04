狙擊迪麗熱巴！21歲網劇女王點解4日登逾10個熱搜？

年僅21歲嘅大陸女星趙露思拍過唔少網劇，更獲封為「網劇女王」！最近佢更因為一張P圖喺4日內上咗13個熱搜，究竟佢有咩咁巴閉？

事源網上流傳一張佢喺社交網發文寫上「喜歡你」Tag埋肖戰嘅截圖，唔少人都當真，瞬間登上熱搜，其後趙露思工作室發文指係虛假截圖，澄清趙露思個人微博並未發過有關博文，結果再度引起熱議！事隔2日，趙露思喺社交網發文：「沒有傷害任何人，所以不該不開心。」疑似間接回應「表白」肖戰一事，又再度登上熱搜然後到金牌監製于正都捲入事件，事關佢上載咗張綠茶相，令網民覺得佢暗指趙露思，雖然佢已否認！之後趙露思喺直播中叫大家下午茶可以喝喝綠茶、紅茶…令事件愈滾愈大，令唔少網民話佢炒作新聞，但都有人撐佢係無辜！

趙露思2016年選秀節目《超級女聲》而出道，短短4年已經坐擁超過1,400萬粉絲。擁有天使面孔嘅佢，眼大大笑容甜美，加上少少Baby Fat，有啲稚氣，清純形象冧死唔少網民！喺唔少網劇都係做女主角，仲擔正大陸版《藍色生死戀》，人氣依家仲直逼一線花旦迪麗熱巴，喺9月嘅「90後明星商業價值榜」，超越楊紫同肖戰，獲得第6位，僅排喺熱巴之後！兩人仲係喺未播出嘅《長歌行》同交手，趙露思雖然降呢變女二，但唔少人都唔少人期待佢演出，直言佢係潛力新星呀！