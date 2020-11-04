陀飛輪先驅　再獻新猷

陀飛輪、萬年曆及三問向來被視為機械腕錶設計當中三大複雜功能，當中最多人認識的必定是陀飛輪，畢竟大多數配備陀飛輪裝置的手錶都可以從錶盤上看到其精妙運作。最初此技術出現是為解決陀錶因為長期垂直置於口袋，受地心吸力影響擺輪速度引致走時偏差問題，但隨着大家身懷陀錶變成手戴腕錶，這種由瑞士製錶大師Abraham Louis Breguet於1795年所創的陀飛輪裝置，漸漸就成為各大高級腕錶品牌用來展示超凡製錶工藝的設計。當中1775年創立的Breguet（寶璣）就絕對是陀飛輪腕錶最具代表性的品牌，因為品牌創辦人正是Abraham Louis Breguet，成立至今245年來品牌亦一直堅持製作出展現卓越工藝的腕錶作品。

「大明火」珐琅工藝

今年，Breguet為旗下Classique系列及Marine系列腕錶再獻新猷，當中Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367腕錶就採用品牌自設珐琅工作坊的傳統「大明火」（Grand Feu）珐琅工藝，於錶盤上先進行打磨清潔，填上一層濕潤珐琅後將錶盤置於火爐以攝氏800度以上高溫加熱，然後再塗上多層珐琅直至呈現完美的色澤效果，最後為錶盤拋光後再次加熱令錶盤的深藍色變得更富層次。厚度僅為7.45mm的鉑金錶殼下搭載品牌最纖薄的581型自動上鏈機芯（厚度3mm），陀飛輪設於4時與6時位置之間，並配備鈦金屬框架，設有特製擒縱裝置及矽質游絲，具備80小時動力儲存。

複雜航海陀飛輪

另一枚Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶則以18K玫瑰金打造錶殼，內藏581DPE型自動上鏈機芯，除了具備陀飛輪及萬年曆兩大複雜功能外，更有時間等式（Equation of Time）功能。其陀飛輪機械結構設有「差動裝置」齒輪組，主齒輪及凸輪分別掌控民用時及太陽時顯示，透過錶盤上第2支分針便可以直接讀取太陽時，而錶盤左右上方有星期及月份小視窗顯示，日期則以「逆跳指針」顯示，船錨指針會以扇形運行去顯示日期，到達月尾時就會於午夜瞬間逆跳至「1」位置。錶盤中央及錶背分別飾有波浪圖案及古老法國海軍艦Royal Louis，象徵腕錶設計受海洋啟發及Abraham Louis Breguet受法國國王路易十八委任成為法國皇家海軍御用製錶師的成就。

同場加映：全球限量1枚傑作

以顛覆常規創作見稱的瑞士高級腕錶品牌Roger Dubuis，自1995年創立以來一直以嶄新的演繹方式打造複雜超凡傑作。今年最新推出、全球限量只此一枚的Excalibur Superbia陀飛輪腕錶，將品牌引以為傲超越極限的創作精神徹底展現。直徑45mm錶殼以白金製成，於錶殼、錶圈、錶冠及錶耳位置共鑲嵌上600顆白鑽及藍色藍寶石，每顆更被切割成四面體（三角形切割）以便鑲嵌出獨特的組合圖案，因此工匠需要花上比傳統長方形切割寶石多3倍時間去完成鑲嵌。腕錶所搭載的RD108SQ機芯配備以差動器連接的雙飛行陀飛輪，擺放於4時及8時位置供細心鑑賞。而鑲嵌32顆紅寶石的鏤空機芯可提供72小時動力儲存，獨特的「引擎室拉桿」細節為腕錶帶來豐富的視覺效果，將Roger Dubuis對腕錶工藝的極致追求完美表現。