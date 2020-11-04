日劇奧斯卡！堺雅人封視帝 《半澤2》飲恨最佳劇集

日本權威電視雜誌《The Television》公布「日劇奧斯卡」本年度夏季日劇賽果，即第105屆得獎名單，堺雅人主演的TBS電視台神劇《半澤直樹2》奪得3大獎，包括堺雅人奪視帝寶座，飾演死對頭大和田誠的香川照之獲最佳男配角，並且贏得最佳導演獎，不過最佳劇集就飲恨，敗給星野源與綾野剛合演的《MIU404》。

而《MIU404》則奪4獎成大贏家，除最佳劇集，還有最佳女配角麻生久美子、最佳劇本及最佳主題曲。視后則由日劇《我的家政夫大叔》女主角多部未華子奪得。而以上3套日劇均是TBS電視台出品，認真威盡一時。

2020年夏季日劇奧斯卡得獎名單

最佳劇集：《MIU404》

最佳男主角：堺雅人《半澤直樹2》

最佳女主角：多部未華子《我的家政夫大叔》

最佳男配角：香川照之《半澤直樹2》

最佳女配角：麻生久美子《MIU404》

最佳劇本：野木亞紀子《MIU404》

最佳導演：福澤克雄、田中健太、松木彩《半澤直樹2》

最佳主題曲：米津玄師《感電》