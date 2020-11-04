全新意式餐廳　親民又美味

歐洲菜中，意大利的菜式一向給人親民的感覺，大大件的薄餅、濃郁的意粉和小菜，分量抵食夾大件，絕對是眾人心目中的Comfort Food，適合和朋友開心Share，最近坊間開設了不同的新意大利餐廳，而且遍布港九、新界，總有一間係咗近。

搞鬼Pizza名

荔枝角新開的手工意粉及薄餅店的Up a notch，標榜以親民價推出高質美食，主廚擅長製作不同手工意粉，包括落本的慢煮龍蝦配自家製闊麵、野菌忌廉汁配自家製闊麵、鮮蜆香草忌廉汁配自家製幼麵、卡邦尼意大利粉、鮮牛肉醬意大利粉及蒜片辣椒欖油意大利粉等。薄餅以長方形作設計，還配以有趣的菜名，如以餐廳命名的「U.A.N」，選用番茄醬、帕爾馬芝士和Burrata芝士打造。「黑鑽」則是黑松露忌廉醬、野菌、攝氏63度溫泉蛋及火箭菜作配搭。其他還有「洋腸派對」、「馬嘉烈特女皇」和「綠洲」等選擇，大家不妨估吓有咩餡料。除此之外，還有Fusion意菜如燒春雞、燒封門柳、24小時慢煮豬腩肉及香煎三文魚扒，配上自家設計的創意雞尾酒，輕輕鬆鬆又享受一餐。

山頂家庭風味

位於山頂的FIAMMA，店名由意大利單詞「flame」演變而來，大廚Enrico Bartolini於29歲便為餐廳奪得1星米芝蓮，擅長傳統的家庭式意大利料理。供應菜式有傳統的Burrata芝士配番茄‧橄欖油及羅勒麵包粒，軟滑的意大利皮埃蒙特牛肉他他配黑松露‧芝士及鵪鶉蛋黃、自家製的意大利芝士雲吞配豬肉及牛肉餡、海膽烏魚子意粉、龍蝦湯海鮮燴飯配西西里紅蝦等，薄餅則有香草馬鈴薯意大利香腸薄餅、辣豬肉腸番茄水牛芝士薄餅和黑松露芝士薄餅。甜品方面，還有意式奶凍配野莓醬、奶油黑朱古力脆卷和多款雪葩，最適合在山頂散步後和家人大快朵頤。

名店回歸

曾於中環開業超過廿年的摩登意大利餐廳VA BENE Italiano，是傳統的高級意菜館，之後曾遷至西營盤和上海開店，最近又回到九龍塘開店。在充滿意大利南部風情的餐廳內，客人可品嘗到各款經典的名菜，美式沙律「華道夫沙律」的改良版VA BENE特色沙律，除生菜外還有不同的乾果，配上芥末汁、藍芝士和啤梨片，口感獨特。另外還有松露和牛薄片、意式番茄醬海鮮薄餅、即製芝士輪意粉和肉墨魚汁意粉配紅蝦他他等。主菜則有特色烤雞、鹽焗原條意大利鱸魚和澳洲Mayura朱古力和牛，最後來一口Ricotta芝士餅配車厘子醬或焦糖牛奶麵包布甸，令人相當滿足。

星級姐妹店

經常都有人話屯門無好嘢食，近日銅鑼灣米芝蓮推介的Involtini Italian Cuisine，就於該區開設姊妹店JEP by Involtini，除了Carbonara，其他都是新設計的創意菜，主打有松葉蟹甲羅燒意大利飯、西西里紅蝦幼麵、佛羅倫斯煎和牛T-bone、昆布蜆湯、黃布和牛千層麵和手造貝殼麵等。甜品除紅酒燴梨配自家製意大利冰糕，還有可讓客人決定軟硬度的「自已整 Tiramisu」。午市限定亦不馬虎，加入啤梨粒的歌根蘇拿啤梨意大利飯，濃厚的芝士和甜甜的啤梨原來很夾，有機會不妨試試。