蔡一傑憶梅艷芳家訪：佢想了解屋邨仔生活

組合草蜢成員蔡一傑接受電台訪問，生於基層家庭的他，提及最深刻的童年回憶：「細個嘅娛樂就係喺屋企同阿媽一齊聽歌，佢教我跳舞，我會喺地下灑爽身粉等個人跣啲，然後我哋就拖住手跳《The Twist》，好開心！」他十分感激母親贈予他的美妙聲線，並為日後出道播下歌唱表演的種子。

談及草蜢代表作《寶貝對不起》背後的靈異又感動故事，他指上海一家百貨公司連續10年定時播放《寶》，因傳聞指該公司前身是亂葬崗，不時出現小孩靈體搗亂，公司高層播放此曲後，便不再發生奇怪事︰「因為首歌嘅歌詞『寶貝，對不起』好似對佢哋（鬼魂）道歉咁。」而在台灣有監獄囚犯，曾寫信到電台用「寶貝，對不起」作開頭，向家人表達歉意，他說：「自己嘅音樂可以感動咁多人，真係人生無悔。」

他又指對恩師梅艷芳思念從未休止，又指早年師傅曾家訪他︰「佢（阿梅）想了解屋邨仔嘅生活，想嚟我屋企做家訪，我就立刻搵埋隔籬鄰居做保安，由佢一落車就要手拉手阻擋人群。我屋企好簡陋，只係得張摺櫈畀佢坐，但佢完全冇架子，好理解基層屋邨生活係咩一回事。」