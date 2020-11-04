Bugatti Bolide　賽道概念新作

法國超跑車廠Bugatti，早前以「What if...」為題和一張大「X」形尾燈造型照，預告將有新作發表。轉個頭，新作經已曝光，就是大家這款名為Bolide的賽道概念「震撼彈」。

Bugatti出品的超跑向來都是非同凡響，儘管今次只是概念賽道用超跑，也不例外。Bolide是由達航空航天級的輕質碳纖單體車體製成，前後擾流、所用的螺絲及其他用以固定的元件均以鈦金屬打造，使車重輕到得1,240kg。除此之外，在許多地方使用了由航空鈦合金製成的3D打印中空超薄壁功能部件，壁厚高達0.5mm，抗拉強度高達1,250N/mm²。

動力方面則以全新開發的8.0L W16 4渦輪增壓引擎作核心，可爆發1,850PS及1,850Nm的最大馬力及扭力。成就僅0.67kg/PS的超凡重量馬力比，理論上要做出「區區」500km/h極速應不是難題。

不得不提還有車身特設創新可變的車頂進氣口，可提供主動氣流最大優化。慢速行駛，車頂進氣口表面保持平滑。當以高速驅動時，進氣口部分區域會凸出，以達到將空氣動力學阻力及氣動升力分別降低10%和17%，同時可優化尾翼氣流。當時速達320km/h，前翼及尾翼的下壓力分別可達800kg及1,800kg之大。

一如F1賽車，Bolide的制動系統相當強，配備陶瓷制動碟及每個僅重2.4kg的制動卡鉗。在外的是鍛造鎂合金輪圈，前輪圈附設中央限滑差速器，僅重7.4kg；而後輪圈也只有8.5kg重。