【金鈴12星Ｘ萬希泉】蔣怡做廚神全靠一個人

藝人蔣怡（Coco）早前接受「金槌拍賣官」金鈴主持的繽FUN星網節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」訪問，Coco自認屬典型金牛座個性，安於現狀、易滿足、不喜歡改變，金鈴出題測試她對感情的態度：「邊種牛對人類貢獻最大？」蔣怡選擇答案「乳牛」，代表感情態度會自我矛盾及做事猶豫，蔣怡即笑着否認：「我從來未試過揀唔到。」

Coco早廿年前便揀中了對的人，便是她老公珠寶設計師翁狄森（Dickson），她說：「你畀一個目標、任務我，我排除萬難都會完成，好堅持，我一定要完成咗先會開心，但係我唔係好識自己搵任務嘅人，所以我好鍾意人哋畀任務我去做。」而負責派任務的就是Dickson。Coco提到當年女兒出世未夠一歲，老公便鼓勵她去英國讀藍帶廚藝課程，成為推動她成為大廚的背後高人，她說：「因為有次我返屋企同佢呻，覺得其他人永遠唔覺得我識煮嘢，佢就鼓勵我，叫我去考個藍帶返嚟，就冇人睇唔起你。」

Coco與Dickson拍拖13年，結婚7年，廿年關係默契盡現，她笑說：「我又高又靚又讀書好，但冇乜人了解我，我成日笑老公咁大膽追我，首先佢夠自信，最緊要佢真係了解我，明白我想要乜嘢，送個廚房抽油煙機畀我，會開心過送戒指畀我，唔係個個男人都了解我。」想收看完整訪問，記得留意周五下午5時在繽FUN星網播出的「金鈴12星X萬希泉」！